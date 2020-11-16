Caner Erkin milli takımda da asistlerine devam ediyor

Caner Erkin milli takımda da asistlerine devam ediyor

3 yıl sonra A Milli Takım'a geri dönen Caner Erkin, çıktığı 2 maçta 2 asist yaptı. Tecrübeli sol bekin, Fenerbahçe formasıyla da 3 asisti bulunuyor.

Yıllardır yaptığı sert ve etkili ortalarla adından söz ettiren Caner Erkin, uzun süre sonra döndüğü eski kulübü Fenerbahçe'de çıktığı 8 maçta 3 asist yapmış ve milli takımdan davet almıştı.

3 yıl sonra ay-yıldızlı formayla sahaya çıkan tecrübeli sol bek, asistlerine burada da devam etti.

2 MAÇTA 2 ASİST

32 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan maçının ardından Rusya karşılaşmasında da asist yaptı.

Hırvatistan mücadelesinde Deniz Türüç'e gol attıran Caner, dün akşam ise Kenan Karaman'a çok şık bir orta yaparak atılan golde büyük pay sahibi oldu.

Öte yandan, Caner'in orta yapmayı sevmesiyle ilgili sosyal medyada dolaşan bir caps ise futbolseverleri güldürdü.