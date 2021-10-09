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    Caner Erkin yokları oynadı

    A Milli Takım, Norveç ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını iyice zora soktu. Caner Erkin'in istatiksel olarak sıfır çekmesi de dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 12:38
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    Caner Erkin yokları oynadı

    A Milli Takımımız dün Türkiye’nin Norveç’i konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli takıma davet edildi.

    3 MAÇ ARADAN SONRA KADROYA DÖNDÜ

    Milliyet'in haberine göre; Son olarak Letonya ile 3-3 berabere kalınan mücadelede görev yapan tecrübeli sol bek; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise aday kadroya çağrılmamıştı. Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli maçta görev yaptı.

    Mücadelede kendisinden çok şey beklenen isimlerden olan Caner Erkin, A Milli Takım 'a istenen katkıyı veremedi.

    Caner Erkin yokları oynadı #1

    19 İSABETSİZ ORTANIN 7'Sİ CANER'DEN

    Caner Erkin dün akşam 0 şut, 0 isabetli orta, 0 hava topu, 0 şut engelleme ile Norveç maçını tamamladı. A Milli Takımımız, Norveç karşısında 19 orta yaptı ancak isabet sağlayamazken bu isabetsiz ortalardan 7 tanesi Caner Erkin'den geldi.

    A Milli Takımımız, gruptan çıkma şansımızın devam etmesi açısından son derece kritik olan maçta Pazartesi günü Letonya karşısına çıkacak.

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