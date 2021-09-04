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    Cebelitarık-Türkiye - CANLI SKOR

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık deplasmanında 3 puan için sahaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 22:34
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    İlk yarı sonucu: Cebelitarık 0-0 Türkiye

    25' Teknik direktör Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal'a daha hareketli oynamalarını söylüyor.

    13' Rakibe maçı kendi yarı sahasında kabul ettiriyoruz.

    4' Enes Ünal penaltıyı kaçırdı.

    2' Milli takımımız penaltı kazandı.

    1' Maç başladı.

    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk oluyor.

    Victoria Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalıyor.

    İLK 11'LER

    Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes

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