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Cebelitarık-Türkiye - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 21:39
- Güncelleme : 04.09.2021 - 22:34
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İlk yarı sonucu: Cebelitarık 0-0 Türkiye
25' Teknik direktör Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal'a daha hareketli oynamalarını söylüyor.
13' Rakibe maçı kendi yarı sahasında kabul ettiriyoruz.
4' Enes Ünal penaltıyı kaçırdı.
2' Milli takımımız penaltı kazandı.
1' Maç başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk oluyor.
Victoria Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes