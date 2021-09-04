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Cebelitarık-Türkiye maçının ilk 11'leri
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık deplasmanına çıkıyor.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 20:21
- Güncelleme : 04.09.2021 - 20:31
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk olacak.
Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak.
İLK 11'LER
Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes