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    Cebelitarık-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    Cebelitarık-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık deplasmanına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 09:31
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    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk olacak

    Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak.

    Öte yandan bu akşam Milli takımımızın grubunda Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

    Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı son idmana katılmadı. İki oyuncu, mücadelede forma giyemeyecek.

    Cebelitarık-Türkiye maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11’LER

    Cebelitarık: Coleing, Sergeant, Wiseman, Bosio, Chipolina, Britto, Annesley, Valarino, Ronan, Torilla, De Barr

    Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

    GRUPTA LİDERİZ

    Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

    Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.

    Cebelitarık-Türkiye maçının muhtemel 11 leri #2

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