Çekya, İskoçya'yı 2 golle mağlup etti

EURO 2020'de Çekya ve İskoçya'nın karşılaştığı maçta Çekler, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

EURO 2020 D Grubu ilk maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi Çekya 2-0 kazandı.





SCHICK'TEN ENFES GOL

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri, 42. ve 52. dakikalarda Patrick Schick kaydetti. Schick, kaleciyi önde yakaladıktan 2. golü orta sahadan yaptığı vuruşla yaparken, şu ana kadar turnuvanın da en güzel golünü kaydetmiş oldu.

Golcü oyuncu, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda en uzaktan atılan golü İskoçya filelerine gönderdi. (45.5 metre)

Grubun 2. haftasında Çekya Hırvatistan ile karşı karşıya gelecekken, İskoçya ile İngiltere ile kozlarını paylaşacak.