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    Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

    A Milli Takım'da Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 11:25
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    Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

    Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı.

    TAKIM ARKADAŞLARINA BAŞARILAR DİLEDİ

    Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Cengiz Ünder, kendilerine 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son iki karşılaşma öncesinde başarılar diledi.

    Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı #1

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