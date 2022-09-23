Cengiz Ünder: Bu ligden gol yemeden çıkmalıydık

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 3-3 berabere kaldığımız Lüksemburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

"Bu ligden gol yemeden çıkmalıydık"

Cengiz Ünder yaptığı açıklamada, "Maça ilk defa iyi başlayamadık. Çok geriye çekildik. İstediğimiz gibi oynayamadık. Adamlar ilk golü bulunca öz güven geldi ama erken karşılık verdik. Gol yemeden çıkmaktı buradan. C'den B'ye çıktık ama sevincini yaşayamıyoruz. Gol yemememiz lazım bu maçlarda. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Benim için hayal kırıklığı. Böyle olmaması gerekiyordu. Bu ligden gol yemeden çıkmalıydık. Böyle olunca çok üzülüyorum. Rakibimizi küçümsemek istemiyorum ama 3-3 beklediğimiz bir şey değildi." dedi.

"Milli duygular her şeyden öte gelir"

Çok gol pozisyonuna girmelerine rağmen değerlendiremediklerini söyleyen başarılı oyuncu, "Gol yiyince gardımız düştü. Çabuk karşılık verdik. Baya baskı yaptık. Net goller kaçırdık. Bunları atmamız gerekiyor artık. Tecrübelendik. Bu tip takımlara karşı daha fazla baskı üreten takım olmalıyız. Daha agresif olmalıyız saha içinde. Çok istemeliyiz. Milli duygular her şeyden öte gelir. Bazı oyuncular oynamadan geliyor. Hiç oynamadan gelenler var. Ben kendimi buraya yüzde 100 vererek geliyorum. Kendimi en iyi şekilde hazırlıyorum. Bu maçların hepsinde çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Elimden gelen her şeyi veriyorum. Yine aynı şeyi yapacağım. Hafife almak değil ama işi bitirmemiz gerekiyor direkt." ifadelerini kullandı.

"Daha çok kalitemizi göstermememiz lazım"

Takım adına özeleştiride bulunan Cengiz, "Bence daha da hazır olmalıyız. Çünkü çok güçlü takımlar var. Güçlü takımlara karşı daha fazla reaksiyon gösterebiliyoruz. Daha çok kalitemizi göstermemiz lazım. Türkiye'de Avrupa'da oynayan oyuncularımız var. Milli takıma gelen herkesin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü, milli takımlarda duygu daha farklı. Çocukluk hayalimiz bu." ifadelerini kullandı.