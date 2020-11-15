Cengiz Ünder: Daha çok gol atacağım

Cengiz Ünder: Daha çok gol atacağım

Rusya ile oynanan milli maçta performansıyla göz dolduran Cengiz Ünder, "Umarım daha fazla gol atarım" açıklamasında bulundu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya'yı konuk etti.

Ay-yıldızlı ekibimiz, uzun süre 10 kişi oynayan rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran Milliler, 26. dakikada Kenan Karaman ve 32. dakikada Cengiz Ünder'in golleriyle devreye 2-1 önde girdi.

52. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Cenk Tosun farkı ikiye çıkarırken, 57. dakikada Kuzyaev'in attığı gol Rusya'ya yetmedi.





"İLK MAÇTA BENCE ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Maçın yıldız ismi Cengiz Ünder, maç sonu açıklamalarda bulundu. Ünder yaptığı açıklamada, "İlk maçta da bence elimizden kaçırdık Rusya'yı, bugün galip gelmeyi bildik, tarihimizde ilk defa Rusya karşısında galibiyet aldık.

"UMARIM DAHA FAZLA GOL ATARIM"

Şansım da yaver gitti, daha önce topum direkten dönmüştü, burada direk bana yardım etti ve gol oldu.

Umarım daha fazla gol atarım, daha fazla asist yaparım ve Leicester City'ye döndüğümde de ülkemi gururlandırırım." ifadelerinde bulundu.

