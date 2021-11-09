Cengiz Ünder Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek.

A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Önemli maçlar öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.

Milli Takım'da sakatlanan Cengiz Ünder yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.

TFF’den yapılan açıklamada, "A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir.





CENGİZ’İN YERİNE BARIŞ ALPER DAHİL EDİLDİ

Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Bu gelişme üzerin, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi." ifadeleri kullanıldı.



