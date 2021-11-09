Cengiz Ünder Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı, yerine kim geldi? Milli Takım'da flaş gelişme!

Cengiz Ünder Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı, yerine kim geldi? Milli Takım'da flaş gelişme!

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşmaya hazırlanırken, futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Cengiz Ünder Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak.

Milli Takım'ın oynayacağı maçlar için Süper Lig'e 15 gün ara verilirken, futbolcular ise kampa katıldı.

Milliler bu önemli maçları kazanmak için çalışmalarını sürdürürken, yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Milli Takım'a çağrılan futbolcular ve maç programı futbolseverler tarafından mercek altına alınırken, Cengiz Ünder'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Milli Takım'ın önemli oyuncuları arasında bulunan ve Marsilya'da top koşturan Ünder hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Vatandaşlar detayları öğrenmek için, "Cengiz Ünder Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı, yerine kim geldi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Cengiz Ünder Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı, yerine kim geldi? İşte detaylar...

CENGİZ ÜNDER MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI MI?

A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Ünder'in yerine Barış Alper Yılmaz, kadroya davet edildi.

TFF'den yapılan açıklamada; "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir." denildi.