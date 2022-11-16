Cengiz Ünder: Taraftar inanılmaz güzeldi, harikalardı

Marsilya forması giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 2-1 kazandığımız İskoçya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Cengiz Ünder, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

"Taraftar inanılmaz güzeldi, harikalardı"

Cengiz Ünder yaptığı açıklamada, "Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftar inanılmaz güzeldi, harikalardı. Misafirperverlikleri muhteşemdi.

Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı. Kazandık, mutluyuz. Hazırlık maçı da olsa kazanmamamız gerekiyordu." dedi.

"Milli Takımda olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Her şey çok güzeldi. O vuruşu yapmayı zaten seviyorum, uzak köşeye vuruşları. Çok çalışıyorum. Milli Takımda olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum ve bu şutları atabiliyorum.

Çok şükür bugün yine gol attım. Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu. Bir dahaki maç umarım yine gol atarım veya attırırım." ifadelerini kullandı.