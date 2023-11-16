Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı A Milli Takım'ın Almanya ile 18 Kasım'da oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkartıldı.

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Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Cengiz Ünder'in, daha önceden yapılan planlama kapsamında A Milli Futbol Takımımızın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu ve hamile olan eşinin doğumunun çok yaklaşması nedeniyle teknik heyetin kararıyla aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

"A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı"

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama: