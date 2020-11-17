Cenk, Lefter ve Metin Oktay'ın gol sayılarına yaklaştı

A Milli Takım'da 18 golü bulunan Cenk Tosun, 1 gol daha atarsa Metin Oktay'ı yakalayacak. Tosun'un, Lefter Küçükandonyadis ile arasındaki gol sayısı ise 3.

Ay-yıldızlı forma ile 18. golünü Rusya maçında atan Cenk Tosun, 17 golü bulunan Arda Turan’ı geride bıraktı.

METİN OKTAY'IN 19 GOLÜ VAR

Macaristan maçı aday kadrosundaki futbolcular arasında en golcü ikinci isim olan Cenk Tosun, attıkları 19’ar golle A Milli Takım ile en çok gol atan oyuncular sıralamasında 5. sırada yer alan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile arasındaki gol farkını da 1’e indirdi.

Metin Oktay 36, Cemil Turan 44, Nihat Kahveci ise 68 maçta 19 gole ulaşmıştı. Son iki maçta iki gol atan 29 yaşındaki Cenk Tosun ise 44 maçta 18 kez gol sevinci yaşadı.

LEFTER'İ YAKALAMASINA 3 GOL KALDI

Cenk Tosun’un, A Milli Takım forması ile tarihte en çok gol atan oyuncular sıralamasında 4’üncülükte bulunan Lefter Küçükandonyadis’i yakalamasına ise yalnızca 3 gol kaldı.

Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden efsane Lefter Küçükandonyadis, ay-yıldızlı forma ile 21 gol atmayı başardı.

BURAK'IN 24 GOLÜ VAR

Cenk’in, milli golcüler sıralamasında attığı 22 golle 3. sırada bulunan Tuncay Şanlı’yı yakalaması için de 4 gol gerekiyor.

A Milli Takım’ın Macaristan maçı aday kadrosundaki en golcü isim Burak Yılmaz.

A Milli formayla ilk maçına Nisan 2006’da çıkan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, oynadığı 63 maçta 24 kez fileleri havalandırarak A Milli Takım tarihinin en golcü ikinci ismi oldu.