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    Cenk Özkacar: Kazandığımız için mutluyuz

    Valencia forması giyen Milli oyuncumuz Cenk Özkacar, İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • 16.11.2022 - 23:01
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    Cenk Özkacar: Kazandığımız için mutluyuz

    A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

    Cenk Özkacar, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

    "Milletimizin başı sağolsun"

    Cenk Özkacar yaptığı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hayatta kalanlara ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

    Cenk Özkacar: Kazandığımız için mutluyuz #1

    "Gurur kaynağı bu benim için"

    Kendisine verilen süreyi iyi değerlendirmek istediğini söyleyen Özkacar, "Uzun bir aradan sonra yeniden milli formayı giydim ve ilk kez ilk 11'de başladım. Gurur kaynağı bu benim için. Aldığım süreyi en iyi değerlendirme hedefindeyim." ifadelerini kullandı.

    Cenk Özkacar: Kazandığımız için mutluyuz #2

    "Kazandığımız için mutluyuz"

    Cenk ayrıca, "2-0 öne geçtik. 2-0'dan sonra bir düşüş oldu ama 2-1'den sonra oyunu tuttuk ve maçı bitirdik. Hazırlık maçı da olsa her maçı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.


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