Cenk Özkaçar: Montella takıma öz güven aşıladı Hırvatistan'ı 1-0 yenen Milli Takım'da Cenk Özkaçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımızda Cenk Özkaçar, maçın ardından açıklama yaptı.

Cenk Özkaçar yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım vardı"

"Önce kendimden başlayayım, sol bek ya da sol stoper oynamak herhangi bir farklılık oluşturmuyor. Görev verilen yerde elimden geleni yapmaya hazırım. Hocaya teşekkür ederim. İçeride çok güzel bir hava var. Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım vardı. Şu anda çok mutluyuz. 3 gün sonra, bu maçı kazanmamızı taçlandıracak bir maç daha oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz."

Başarılı savunmacı, "Çok mutluyuz. Konya'daki atmosferin de çok güzel olacağını biliyoruz. Orada da galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadeleri kullandı.

"Hoca inanılmaz bir şekilde takıma öz güven aşıladı"

Cenk Özkaçar ayrıca şunları söyledi: