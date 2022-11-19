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    Cenk Tosun: Beni Cenk yapan Gaziantep'tir

    Beşiktaş forması giyen Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 2-1 kazandığımız Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 19.11.2022 - 22:20
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    Cenk Tosun: Beni Cenk yapan Gaziantep'tir

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.

    Millilerimiz'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Enes Ünal ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çekya'nın tek golü 56. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

    Cenk Tosun, Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

    "Beni Cenk yapan Gaziantep'tir"

    Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Benim Gaziantep'te 3.5 çok güzel senem geçti. Beni Cenk yapan Gaziantep'tir. Ayrı bir bağım var. Çok güzel duygusal anlar yaşadım." dedi.

    Cenk Tosun: Beni Cenk yapan Gaziantep tir #1

    "İyi işler yapıyoruz"

    Cenk ayrıca, "Hocayla aşağı yukarı 1 senedir birlikteyiz, iyi işler yapıyoruz. Son 2 maç iyi geçti, kazandık. EURO 2024 elemeleri öncesi son 2 hazırlık maçıydı. 3-4 ay milli maç yok. Kulüplerimizde güzel oynayıp elemelerde iyi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Cenk Tosun: Beni Cenk yapan Gaziantep tir #2


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