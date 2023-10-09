Cenk Tosun: Gruptan lider çıkmak istiyoruz A Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun, milli takım kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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A Milli Takım oyuncularımızdan Cenk Tosun, Hırvatistan ve Letonya karşılaşmaları öncesi milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

Gruptan lider çıkmak istediklerini söyleyen Cenk Tosun, "Yeni dönem bizim için çok önemli. Hırvatistan maçıyla başlayacak. Liderlik için önemli bir maç. Biz lider çıkmak istiyoruz. Herkes, bütün arkadaşlarım, kardeşlerim çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. İnşallah yeni hocamızla bu iki maçı iyi geçirip, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz." dedi.

"Burak ağabey bir efsane"

Burak ağabey gerçekten çok büyük bir efsane. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı gerçekten çok önemli. Liderlik için çıkacağımız bir maç. İnşallah bu maçtan galip gelmek istiyoruz.

"Yüzde yüz hazır olmak için güzel çalışacağız"