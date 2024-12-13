A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından ise TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, açıklamalarda bulundu.

"GAYET DENGELİ BİR GRUP OLDU"

Çekilen kurada grubun dengeli olduğunu belirten Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

Zaten eylülde başlayacak müsabakalar. Hızlı hızlı bitecek, eylül ekim kasım. 6 maçta son bulacak. Play-off olmazsa inşallah direkt gideriz. Gayet dengeli bir grup oldu. 3. torbada Gürcistan'dan geldi. İspanya veya Hollanda da puan kaybedebilir. Özellikle iç sahada 3 galibiyet almamız gerekir. İlk maça 9 ay daha var. O zamana kadar daha da tecrübemiz artacak.