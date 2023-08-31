Cihan Çanak, Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı

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Kariyerini Belçika'da sürdüren genç futbolcu Cihan Çanak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takım tercihini açıkladı.

Belçika Ligi'nin köklü kulüplerinden olan Standard Liege'de futbol kariyerine devam eden ofansif orta saha Türkiye formasını giyeceğini duyurdu.

"Benim kökenim Türk"

2005 doğumlu futbolcu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Benim kökenim Türk ve Türkiye benim kalbimde çok özel bir yere sahip. Türkiye'yi temsil edip atalarımı ve ailemi temsil edebileceğim için çok onurlu hissediyorum.