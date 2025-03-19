Cole Palmer, İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

AA & Ensonhaber

İngiliz futbolcu Cole Palmer, kas sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

İngiliz basınına göre, Palmer'ın yerine 21 yaş altı takımından Taylor Harwood-Bellis, Adam Wharton ve Liam Delap milli takıma davet edildi.

ARSENAL MAÇINDA FORMA GİYMEMİŞTİ

Chelsea ile antrenman sırasında sakatlanan Palmer, pazar günü Arsenal'e 1-0 yenildikleri maçta forma giyememişti.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Chelsea formasıyla 33 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

RAKİPLER ARNAVUTLUK VE LETONYA

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda, 21 Mart Cuma günü Arnavutluk ve 24 Mart Pazartesi günü Letonya'yı konuk edecek.