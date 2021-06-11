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    Cristiano Ronaldo: Biz son Avrupa şampiyonuyuz

    Cristiano Ronaldo: Biz son Avrupa şampiyonuyuz

    Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, EURO 2020 öncesinde konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 10:09
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    EURO 2020 öncesinde son şampiyon Portekiz'in büyük yıldızı Cristiano Ronaldo görüşlerini paylaştı.

    Başarılarının onları motive ettiğini söyleyen Ronaldo, "Turnuva öncesinde tahminler yapmanın bir değeri var mı? Benim verebileceğim tek söz, biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bizden beklentiler yüksek çünkü milli takımın neler yaptığını herkes gördü. Geçtiğimiz yıllarda 2 önemli kupa kazandık. Her zaman kazanmak için oynuyoruz." dedi.

    Cristiano Ronaldo: Biz son Avrupa şampiyonuyuz #1

    "BİZ SON AVRUPA ŞAMPİYONU TAKIMIZ"

    Grupta Almanya, Fransa ve Macaristan ile oynayacakları belirtilen tecrübeli oyuncu, "Bize uygun rakiplerle oynayacağız. Her takıma saygımız var, büyük bir turnuvadayız ve kolay maç yok. Kaliteli bir takımız, son Avrupa Şampiyonuyuz ve Uluslar Ligi'ni kazanan ilk takımız. Bunu kimse unutmayacak. Her maçta en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Kazanmak için hırslı olduğunu söyleyen Cristiano Ronaldo, "EURO 2020'ye ilk turnuvam gibi çıkıyorum. Şu anda hissettiklerim, 2004'teki motivasyonuma göre ne eksik, ne de fazla. Biz son Avrupa Şampiyonuyuz ve bu kupayı kazanmak için en büyük adaylardan da biriyiz.

    Turnuva öncesinde tahminler yapmanın bir değeri var mı? Benim verebileceğim tek söz, biz her maça kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

    Cristiano Ronaldo: Biz son Avrupa şampiyonuyuz #2

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