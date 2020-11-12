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    Cristiano Ronaldo yeni rekora koşuyor

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Andorra'yı 7-0 yendiği maçta 1 gol daha atarak ülkesi adına 102. golünü kaydetti. 35 yaşındaki futbolcu, Ali Daei'nin rekorunu gözüne kestirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 14:17
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 14:57
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    Cristiano Ronaldo yeni rekora koşuyor

    Real Madrid ve Juventus'taki rekorlarıyla dikkat çeken Cristiano Ronaldo, milli takımla da yeni unvanları hanesine ekliyor.

    Portekiz'in Andorra'yı hezimete uğrattığı maçta 85. dakikada sahneye çıkan Ronaldo, ülke milli takımıyla 102. golünü kaydetti. 35 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu İranlı Ali Daei'ye (109) biraz daha yaklaştı.

    Cristiano Ronaldo yeni rekora koşuyor #1

    Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Portekiz'in 13 Ekim'de İsveç'i 3-0 yendiği maçta forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos (129), Iker Casillas (121) ve Xavi Hernandez'in (100) ardından Milli Takım formasıyla 100. galibiyete ulaşan 4. futbolcu oldu.

    30 yaşından önce milli takımla 118 maçta 52 gol atan Ronaldo, maç başı 0.44 ortalamayı yakaladı. Portekizli, 30 yaşından sonra ise 48 maçta 50 gol atarken; maç başına 1.04'lük gol ortalaması tutturdu.

    RAMOS, BUFFON'UN REKORUNU EGALE ETTİ

    Gecenin bir diğer rekoru ise İspanya kaptanı Sergio Ramos'tan geldi. İspanya ile 176. maçına çıkan Ramos, uluslararası alanda en fazla maça çıkan İtalyan efsanesi kaleci Gianluigi Buffon'un rekorunu egale etti.

    Cristiano Ronaldo yeni rekora koşuyor #2

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