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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
    • AA
    • 20.09.2021 - 01:04
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 01:28
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    Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde milli takım, İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milli takımı sosyal medya hesabından tebrik etti.

    "TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR ÇOCUKLAR"

    Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı nı kutladı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı nı kutladı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı nı kutladı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı nı kutladı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı nı kutladı #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı nı kutladı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı nı kutladı #7

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