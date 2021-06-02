Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli cimnastikçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.

ERDOĞAN, SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile antrenörler ve sporcular hazır bulundu.



Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürerken, Erdoğan sporcuları kutlayarak bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı cimnastikçileri kabul etti VİDEO