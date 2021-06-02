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    Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı cimnastikçileri kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 22:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı cimnastikçileri kabul etti

    Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli cimnastikçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.

    ERDOĞAN, SPORCULARI TEBRİK ETTİ

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile antrenörler ve sporcular hazır bulundu.

    Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürerken, Erdoğan sporcuları kutlayarak bir süre sohbet etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı cimnastikçileri kabul etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı cimnastikçileri kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı cimnastikçileri kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı cimnastikçileri kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı cimnastikçileri kabul etti #4

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