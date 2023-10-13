Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ı yenen Milli Takım'ı tebrik etti A Milli Takım'ın Hırvatistan galibiyetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millileri arayarak tebrik etti. O anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele Milli Takımımızın 1-0'lık galibiyetiyle son buldu. Galibiyet golünü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.



Maçın ardından soyunma odasında Milli Takım büyük sevinç yaşadı.

Milli Takım'a tebrik telefonu

Millilerin galibiyetini kutlayanlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile A Milli Futbol Takımı'nı görüştürdü.

"Tebrik ediyoruz, grazie"

"Tebrik ediyorum. Gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Lider konuma da geçtik." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, "Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi futbolda temsil etmek. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözü ise, "Tebrik ediyoruz. Grazie." oldu. Bu sözün ardından soyunma odasında renkli dakikalar yaşandı.

