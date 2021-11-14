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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ maçına gidecek

    Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16 Kasım'da oynanacak olan kritik Karadağ mücadelesini canlı olarak takip edeceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 17:19
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ maçına gidecek

    2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, 16 Kasım'da çok kritik bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar, G Grubu'nda son ve en kritik maçında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

    Bu anlamda milliler için de sevindirici bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli takımın zorlu mücadelesini takip etme kararı aldığı öğrenildi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DESTEK İÇİN GİDECEK

    Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay-yıldızlı ekibin deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleyi yerinden izleyecek ve millilere destek olacak.

    Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasını izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı.

    Ay-Yıldızlı ekibin, Dünya Kupası yolundaki macerasını yerinden takip eden ve yalnız bırakmayan Kasapoğlu, Türkiye'yi tribünden destekledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ maçına gidecek #1

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