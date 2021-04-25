Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak kutlarken, Tokyo'da da başarı beklediğini söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Rıza Kayaalp ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

"İNŞALLAH 11. ŞAMPİYONLUĞU TUŞLA ALIRIZ"

Erdoğan, milli güreşçiye Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyonluk beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finalde senden tuş bekliyordum." sözleri üzerine Rıza, "İki maçı sayı tuşuyla kazandım. Yarı finalde tuşla yendim Sayın Cumhurbaşkanım. Finalde biraz yorgunluğun verdiği etki vardı. İnşallah 11. şampiyonluğumu tuşla kazanırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonda kutladı-Video

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk Rıza Kayaalp'e çok yakışıyor. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun Rıza, dualarımız her daim seninle." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı-Video

TBMM BAŞKAN ŞENTOP'TAN KUTLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "10. kez Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya dinleten milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop, paylaşımında milli güreşçi Kayaalp'in, İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntülere de yer verdi.

10. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp madalya töreninde-Video

BAKANLAR VE VEKİLLERDEN ŞAMPİYONA KUTLAMA MESAJLARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'daki paylaşımında, "10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Ata sporumuz güreşte 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanan Rıza Kayaalp yine göğsümüzü kabarttı. Sırtı yere gelmeyen Rıza'yı gönülden tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp’i yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medyadan hesabından, "Avrupa şampiyonluğuyla 10. kez gururlandığımız milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ediyor, daha nice başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Helal olsun Rıza. 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan, "Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanarak 10. kez şampiyonluğunu ilan eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum. Tebrikler şampiyon." paylaşımını yaptı.