Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı yenen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, Norveç milli takımını 3-0 mağlup ederek beklentilerin üzerine çıktı ve Ay Yıldızlı formaya gönül veren futbolseverleri büyük bir sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçını kutladığı gibi Norveç zaferi sonrası da A Milli Futbol Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

ŞENOL GÜNEŞ, OZAN TUFAN'A TAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ozan Tufan'ın ay sonunda düğünü olduğunu hatırlatınca Şenol Güneş, oyuncusuna da takılarak, "Evet. O yüzden gol atmış zaten, gol atmazsan, düğün olmaz demiş" deyince soyunma odasındakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen A Milli Takım'ı kutladı-Video

BURAK YILMAZ: "SİZİ LETONYA MAÇINA BEKLİYORUZ"

Kaptan Burak Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, Saılı günü oynanacak Letonya öaçına kendisini beklediklerini söyledi.