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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen A Milli Takım'ı kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen A Milli Takım'ı kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı yenen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
    • AA
    • 27.03.2021 - 23:54
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 00:09
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    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, Norveç milli takımını 3-0 mağlup ederek beklentilerin üzerine çıktı ve Ay Yıldızlı formaya gönül veren futbolseverleri büyük bir sevince boğdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçını kutladığı gibi Norveç zaferi sonrası da A Milli Futbol Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

    ŞENOL GÜNEŞ, OZAN TUFAN'A TAKILDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ozan Tufan'ın ay sonunda düğünü olduğunu hatırlatınca Şenol Güneş, oyuncusuna da takılarak, "Evet. O yüzden gol atmış zaten, gol atmazsan, düğün olmaz demiş" deyince soyunma odasındakileri güldürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen A Milli Takım'ı kutladı-Video

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç i yenen A Milli Takım ı kutladı #1

    BURAK YILMAZ: "SİZİ LETONYA MAÇINA BEKLİYORUZ"

    Kaptan Burak Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, Saılı günü oynanacak Letonya öaçına kendisini beklediklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç i yenen A Milli Takım ı kutladı #2

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