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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen A Milli Takım'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen A Milli Takım'ı kutladı
- AA
- 27.03.2021 - 23:54
- Güncelleme : 28.03.2021 - 00:09
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, Norveç milli takımını 3-0 mağlup ederek beklentilerin üzerine çıktı ve Ay Yıldızlı formaya gönül veren futbolseverleri büyük bir sevince boğdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçını kutladığı gibi Norveç zaferi sonrası da A Milli Futbol Takımını telefonla arayarak tebrik etti.
ŞENOL GÜNEŞ, OZAN TUFAN'A TAKILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ozan Tufan'ın ay sonunda düğünü olduğunu hatırlatınca Şenol Güneş, oyuncusuna da takılarak, "Evet. O yüzden gol atmış zaten, gol atmazsan, düğün olmaz demiş" deyince soyunma odasındakileri güldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen A Milli Takım'ı kutladı-Video
BURAK YILMAZ: "SİZİ LETONYA MAÇINA BEKLİYORUZ"
Kaptan Burak Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, Saılı günü oynanacak Letonya öaçına kendisini beklediklerini söyledi.