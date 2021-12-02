Euro
15.4713
-0.24%
Dolar
13.6777
0.11%
Altın
777.27
2.09%
Borsa
1.88
1.22%
Bitcoin
786.550
3.14%
BTXN Coin
52.36
-1.76%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcularla buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcularla buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti.
    • AA
    • 02.12.2021 - 23:03
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 23:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.

    BEŞTEPE'DE 1.5 SAATLİK GÖRÜŞME

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcularla buluştu - Video

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcularla buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcularla buluştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcularla buluştu #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcularla buluştu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir