Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını tribünden izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın Letonya ile oynadığı Dünya Kupası grup eleme maçını izlemek için Olimpiyat Stadı'na geldi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında ise Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takımımız, üçüncü maçında sahasında Letonya'yı konuk etti.

Ay-yıldızlı ekibimizin ilk iki maçını televizyondan takip eden ve teknik heyet ile oyuncuları telefonla tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez millilerimiz desteklemek için stada geldi.

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Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki yerini alan Erdoğan, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

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