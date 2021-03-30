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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını tribünden izledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını tribünden izledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın Letonya ile oynadığı Dünya Kupası grup eleme maçını izlemek için Olimpiyat Stadı'na geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 21:56
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 23:19
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    2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında ise Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takımımız, üçüncü maçında sahasında Letonya'yı konuk etti.

    Ay-yıldızlı ekibimizin ilk iki maçını televizyondan takip eden ve teknik heyet ile oyuncuları telefonla tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez millilerimiz desteklemek için stada geldi.

    Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını tribünden izledi - VİDEO

    Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki yerini alan Erdoğan, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını tribünden izledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını tribünden izledi #2

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