Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul ettiğine yönelik bilgi, Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkan Erdoğan, milli sporcularla selfie de yaptı.

TEBRİK MESAJI YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gösterdikleri performans sonrası milli sporcular için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajda şu açıklamalara yer verdi:

Engelli sporcularımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda gerçekten tarihî bir başarıya daha imza attılar.



Kazandıkları 6’sı altın, 10’u gümüş, 12’si bronz toplam 28 madalyayla milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum.



Son 22 yılda ciddi yatırımlar yaptığımız alanların başında gençlik ve spor geliyor.



Toplam spor tesisi sayımızı 1.575’ten aldık, 4 bin 421’e çıkardık.



Türkiye’nin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla, halı sahalarla, basketbol-voleybol sahalarıyla, yüzme havuzlarıyla donattık.



2002 yılında toplam lisanslı sporcu​ sayımız 278 bin kişiyken bugün 16 milyona yükseldi.



2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1.481 adetti, 2023 sonu itibarıyla 8.449’a ulaştık.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularının başarısını kutlayan bir başka isim ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Emine Erdoğan oldu.

Emine Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:

Paris 2024, sadece zaferlerin değil, emeğin ve inancın taçlandığı yer oldu.



Paralimpik Olimpiyatları’nda ülkemize tarihi bir başarı kazandıran tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum.



Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun!

TÜRKİYE'DEN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihinin en iyi organizasyonuna imza atarak büyük başarılara imza attı.

Toplam 4 bin 400 sporcunun yer aldığı oyunlara 94 sporcuyla, tarihinin en kalabalık kafilesiyle katılan Türkiye; 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)