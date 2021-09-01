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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Polonya karşısında üstün bir oyunla 3-0 galip gelen Filenin Sultanlar'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 01:23
Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile karşı karşıya geldi.
Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25-23'lik setlerle 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı finale yükseldi.
CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarı finale yükselen Filenin Sultanlarını tebrik etti VİDEO