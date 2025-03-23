Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu

DHA

UEFA Uluslar Ligi A/B Play-Off Turu rövanş maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay-yıldızlı ekibi tebrik etti.

Puskas Arena’da oynanan maçın ardından milli takımın soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

TAKIMA TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Takımı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan takıma tebriklerini iletti.

"UMARIM SİZLERİ VE TÜRKİYE'YE GURURLANDIRMIŞIZDIR"

Vincenzo Montella, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip, şu şekilde konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel bir galibiyet aldık, umarım sizleri ve Türkiye’yi gururlandırmışızdır. Uzun zamandır, neredeyse üç senedir kendi evinde kaybetmeyen bir takımı yendik. Takımımız muazzam bir işe imza attı.

"BİZ DE SİZİNLE GURURLANDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları dedi:

Tebrik ediyoruz, biz de sizinle gururlandık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyanca 'Grazie' diyerek teknik direktör Montella’ya teşekkür etti.

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, şu ifadeleri kullandı: