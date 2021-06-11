Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2020 mesajı

A Milli Takımımızın tarihinde 5. kez katılacağı Avrupa Şampiyonası maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından futbolcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak olan EURO 2020 öncesinde A Milli Takımımıza mesaj yolladı.

"HEPİMİZ HEYECANLIYIZ"

Sosyal medya hesabından duygularını aktaran Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de bugün BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." diyerek A Milli Takımımıza başarılar diledi.

Türkiye, EURO 2020 A Grubu'nda Galler, İsviçre ve İtalya ile aynı grupta yer alıyor.