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    Cüneyt Çakır, Belarus-Gürcistan maçını yönetecek

    UEFA, Belarus ile Gürcistan arasında oynanacak EURO 2020 elemeleri play-off yarı final maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 15:53
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    Cüneyt Çakır, Belarus-Gürcistan maçını yönetecek

    UEFA, Avrupa'nın en tecrübeli Türk hakemi Cüneyt Çakır'a görev verdi.

    Çakır, Gürcistan ile Belarus takımları arasında yarın oynanacak EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final müsabakasını yönetecek.

    Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Erovnuli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

    Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

    Cüneyt Çakır, Belarus-Gürcistan maçını yönetecek #1

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