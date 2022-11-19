Cüneyt Çakır: Türk hakemliği adına onur duyulacak bir gündü

A Milli Takımımızın Çekya ile oynadığı hazırlık maçında jübile yapan Cüneyt Çakır, maçın ardından duygularını paylaştı.

28 yıllık hakemlik kariyerine geçtiğimiz Ağustos ayında nokta koyan Cüneyt Çakır, Gaziantep'te oynanan Türkiye-Çekya özel maçı ile jübile yaptı.

Çakır millilerin 2-1 kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Onlarla gurur duyacağız"

Çakır yaptığı açıklamada, "Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bugün de bir galibiyet alarak EURO 2024 elemeleri öncesi bizleri morallendirdiler. Umuyorum ki onlar bizleri önce EURO 2024'te, sonra Dünya Kupası'nda temsil edecekler. Onlarla gurur duyacağız." dedi.

"Türk hakemliği adına onur duyulacak bir gündü"

Kendisi için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Çakır, "Bugün benim için çok önemli bir gündü. Sadece benim için değil, Türk hakemliği adına onur duyulacak bir gündü. Bunun için başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Belki de bugün dünyada bir ilk gerçekleşti"

Cüneyt Çakır ayrıca, "Belki de bugün dünyada bir ilk gerçekleşti. O yüzden duygularım çok karışık, çok heyecanlıyım. Bu sevgiye layık olabildiysem ne mutlu bana. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 500'e yakın hakem ve gözlemcilerimiz de vardı.

Başkanımızın her zaman üzerinde durduğu konu birlik ve beraberlik. Bugün birlik ve beraberliği tüm Türkiye'ye gösterdik. Türk hakem camiası, birlik ve beraberlik ile çalışarak çok iyi performanslar sergileyecektir. Yeter ki bize güvenin." şeklinde konuştu.