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    Cüneyt Çakır'ın jübile maçı! Türkiye-Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta?

    Euro 2024 elemeleri hazırlık maçında Millilerin ikinci rakibi Çek Cumhuriyeti oldu. Peki Türkiye-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı hangi şehirde hangi statta?
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:43
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    Cüneyt Çakır'ın jübile maçı! Türkiye-Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta?

    Mart 2023’te başlayacak olan Euro 2024 elemeleri için mücadele sürüyor.

    A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Diyarbakır Stadyumu'nda rakibi İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

    İlk maçta İskoçya ile karşılaşan Türkiye’nin ikinci rakibi Çekya oldu.

    Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçları yapan Türkiye, ikinci maçında Çekya’yı konuk ediyor.

    En son 2016 yılında karşılaşan 2 takım, yıllar sonra yeniden ter dökecek.

    Öte yandan Türkiye-Çekya hazırlık maçının ilk 5 dakikasını Cüneyt Çakır’ın yöneteceği ve Çakır’ın aktif hakemlik kariyerini sonlandıracağı açıklandı.

    Futbol severler maçın detaylarını merakla araştırıyor. Türkiye-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı hangi şehirde hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

    Türkiye- Çek Cumhuriyeti (Çekya) hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye- Çekya hazırlık maçı 19 Kasım günü saat 20:00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

    Türkiye- Çekya karşılaşması TRT Spordan naklen yayınlanacak.

    Cüneyt Çakır ın jübile maçı! Türkiye-Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta? #1


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