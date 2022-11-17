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Cüneyt Çakır'ın jübile maçı! Türkiye-Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta?

Cüneyt Çakır'ın jübile maçı! Türkiye-Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta?

Euro 2024 elemeleri hazırlık maçında Millilerin ikinci rakibi Çek Cumhuriyeti oldu. Peki Türkiye-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı hangi şehirde hangi statta?