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Cyle Larin, Bermuda'ya 3 gol attı
Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, gollerine milli takımda da devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu, Kanada-Bermuda maçında hat-trick yaptı.
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 08:39
- Güncelleme : 26.03.2021 - 08:42
Atiba ve Larin'in formasını giydiği Kanada, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sahasında Bermuda'yı konuk etti.
Beşiktaşlı futbolcuların ilk 11'de başladığı karşılaşmada gülen taraf Kanada oldu.
LARIN HAT-TRICK YAPTI
Kanada'nın gollerini 19, 27 ve 69. dakikalarda Larin, 53'te Laryea ve 81'de Corbeanu kaydetti. Bermuda'nın tek golü ise Crichlow'dan geldi.
Böylece Kanada, Larin ve Atiba'nın 90 dakikada sahada kaldığı maçı 5-1 kazanmış oldu.