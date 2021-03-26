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    Cyle Larin, Bermuda'ya 3 gol attı

    Cyle Larin, Bermuda'ya 3 gol attı

    Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, gollerine milli takımda da devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu, Kanada-Bermuda maçında hat-trick yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 08:42
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    Atiba ve Larin'in formasını giydiği Kanada, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sahasında Bermuda'yı konuk etti.

    Beşiktaşlı futbolcuların ilk 11'de başladığı karşılaşmada gülen taraf Kanada oldu.

    Cyle Larin, Bermuda ya 3 gol attı #1

    LARIN HAT-TRICK YAPTI

    Kanada'nın gollerini 19, 27 ve 69. dakikalarda Larin, 53'te Laryea ve 81'de Corbeanu kaydetti. Bermuda'nın tek golü ise Crichlow'dan geldi.

    Böylece Kanada, Larin ve Atiba'nın 90 dakikada sahada kaldığı maçı 5-1 kazanmış oldu.

    Cyle Larin, Bermuda ya 3 gol attı #2

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