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Cyle Larin, Bermuda'ya 3 gol attı

Cyle Larin, Bermuda'ya 3 gol attı

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, gollerine milli takımda da devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu, Kanada-Bermuda maçında hat-trick yaptı.