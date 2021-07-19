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    Cyle Larin sakatlandı

    Kanada Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı Cyle Larin, ABD ile yaptıkları maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 09:20
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    Cyle Larin sakatlandı

    Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda sakatlandı.

    Gold Cup'ta ABD Milli Takımı ile oynadıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan Larin, 53. dakikada yerde kaldı ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi.

    Kenara gelen 26 yaşındaki futbolcunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

    Cyle Larin sakatlandı #1

    33 GOL 6 ASİST

    Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 45, milli takımda 9 olmak üzere toplamda 54 resmi maça çıkarken, 33 gol ve 6 asistlik performansa ulaştı.

    Cyle Larin sakatlandı #2

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