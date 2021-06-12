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    Danimarka'da Christian Eriksen yerden kalkamadı

    Danimarka'da Christian Eriksen yerden kalkamadı

    Danimarka - Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 21:16
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    EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı.

    ERİKSEN YERE YIĞILDI, KALKAMADI

    Eriksen'in kalbinde ritim bozukluğu yaşandığı ve sağlık görevlilerinin yaptığı müdahale sonrası yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı.

    Danimarka da Christian Eriksen yerden kalkamadı #1

    Danimarka'da Christian Eriksen yerden kalkamadı VİDEO

     

    İLK AÇIKLAMA: DURUMU STABİL

    Dünyaca ünlü futbolcu Christian Eriksen'in sahadan çıkarken bilincinin açık olduğuna dair bir fotoğraf yayımlandı.

    UEFA ve DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA

    Öte yandan UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

    UEFA'nın ardından Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

    UEFA'NIN MAÇ KARARI

    UEFA yaşananların ardından Danimarka-Finlandiya maçının tatil edildiğini duyurmuştu.

    Gelişmelerin ardından Danimarka Futbol Federasyonu, maçın 21.30'da devam edeceğini açıkladı.

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