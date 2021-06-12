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- Danimarka'da Christian Eriksen yerden kalkamadı
Danimarka'da Christian Eriksen yerden kalkamadı
- Haber Merkezi
- 12.06.2021 - 20:01
- Güncelleme : 12.06.2021 - 21:16
EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı.
ERİKSEN YERE YIĞILDI, KALKAMADI
Eriksen'in kalbinde ritim bozukluğu yaşandığı ve sağlık görevlilerinin yaptığı müdahale sonrası yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Danimarka'da Christian Eriksen yerden kalkamadı VİDEO
İLK AÇIKLAMA: DURUMU STABİL
Dünyaca ünlü futbolcu Christian Eriksen'in sahadan çıkarken bilincinin açık olduğuna dair bir fotoğraf yayımlandı.
UEFA ve DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
UEFA'nın ardından Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.
UEFA'NIN MAÇ KARARI
UEFA yaşananların ardından Danimarka-Finlandiya maçının tatil edildiğini duyurmuştu.
Gelişmelerin ardından Danimarka Futbol Federasyonu, maçın 21.30'da devam edeceğini açıkladı.