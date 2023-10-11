Dele-Bashiru'nun İngiltere 3. Ligi'nden Nijerya Milli Takımı'na uzanan yolculuğu Hatayspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fisayo Dele-Bashiru, gösterdiği performansla Nijerya Milli Takımı'nın, Suudi Arabistan ve Mozambik ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi.

DHA

Geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketlerinin ardından ligden çekilen Hatayspor, bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çekti.

Teknik direktör Volkan Demirel'in bizzat görüşüp ikna ettiği oyuncular, Hatayspor'da gösterdikleri performanslarla alkış topladı.

Bordo-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı; Carlos Strandberg, Renat Dadashov, Görkem Sağlam ve Fisayo Dele-Bashiru attıkları golle ve yaptıkları asistlerle takımlarına önemli katkı sağladı.

İlk kez milli takımda

Hatayspor, yeni transferlerde büyük katkı sağlarken Fisayo Dele-Bashiru ayrı bir sevinç yaşadı.

Yaz transfer döneminde İngiltere 3'üncü Lig (İngiltere 1) ekiplerinden Sheffield Wednesday'den kadroya dahil edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nijerya Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrıldı.

Manchester City altyapısından yetiştikten sonra 3 sezon Sheffield Wednesday forması giyen Dele-Bashiru, yaz transfer döneminde Hatayspor'a katılmıştı.

Geçen sezonu 8'inci maçta yakaladı

Sheffield Wednesday formasıyla geçen sezon ligde 33 maça çıkan Dele-Bashiru, takımına 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Genç orta saha oyuncusu, geçen yılın istatistiklerini Süper Lig'de 8'inci haftada yakalamayı başardı. Bashiru, 8 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı

Fisayo Dele-Bashiru, bu sezon Hatayspor'un en çok forma giyen isimlerinin arasında yer alıyor.

Nijeryalı orta saha oyuncusu, tüm maçlara ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kalmayı başardı.

Bahshiru; Erce Kardeşler, Guy-Marcelin Kilama ve Burak Bekaroğlu ile birlikte maçların tamamında 90 dakika sahada kalan 4 isimden birisi oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)