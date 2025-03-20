Deniz Gül: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.

A Milli Takım futbolcusu Deniz Gül, maçın ardından açıklama yaptı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Deniz Gül şunları söyledi:

"Önemli bir galibiyetti, bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir dahaki maça konsantre olmamız gerekiyor. Her gün gelişmeye çalışıyorum. Türkiye için de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Nasıl oynayacağımızın kararını hocamız veriyor. Oyuna girerken sadece oyunumu ortaya koymam gerektiğini söyledi bana da."