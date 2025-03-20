Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım formasını giydi

İHA

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Macaristan ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 3-1'lik skorla yenerek rövanş öncesinde avantajı eline aldı.

Ay-yıldızlılarda kariyerini Porto'da sürdüren Deniz Gül ilk milli maç heyecanını yaşadı.

İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Müsabakaya yedek başlayan 20 yaşındaki Gül, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.