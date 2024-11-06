Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

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UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nda sevindiren bir gelişme yaşandı.

Forvet bölgesinde eksiklik yaşayan milliler, yeni golcüsünü buldu.

Hammarby'den Porto'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 20 yaşındaki santrfor Deniz Gül, milli takım tercihini İsveç yerine Türkiye'den yana kullandı.

"DENİZ, TÜRKİYE İÇİN OYNAMA ARZUSUNU DİLE GETİRDİ"

İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom ise konu hakkında şunları dedi:

Deniz'in Türk Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçtiğini doğruladığı bir görüşme yaptık. Bu kabul etmemiz gereken bir şey. Üzücü çünkü oynadığımız tüm maçlarda forma giydi. Ancak, Deniz'in kararına saygı duyacağız. Deniz, Türkiye için oynama arzusunu dile getirdi ve öyle de olacak.

PORTO'DA 5 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

İsveç'in U19, U20 ve U21 takımlarında toplam 10 maça çıkan genç santrforun, henüz A Milli seviyede maça çıkmadığı için değişiklik yapma hakkı bulunuyordu.

1.90 boyundaki oyuncu, Porto formasıyla çıktığı 5 resmi maçta ise 2 kez ağları sarsmayı başardı.