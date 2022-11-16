Deniz Türüç: Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen milli oyuncu Deniz Türüç, 2-1 kazandığımız İskoçya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Deniz Türüç, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

"Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici"

Deniz Türüç yaptığı açıklamada, "Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici. İlk maçımız Diyarbakır'da, güzel taraftarlarımızla beraber çok güzel oldu. Golden sonra yedek oyuncular, ilk 11 beraber sevinmek güzeldi.

Gurur vericiydi. Milli Takım'da herkes her zaman oynamak istiyor. Dorukhan Toköz kardeşim sakat olmasına rağmen kampa geldi, ziyaret etti. Çok güzeldi." dedi.

"Özel maç da olsa kazanmak önemliydi"

Deniz son olarak, "Burası Milli Takım! Genç olmama rağmen Cenk Tosun ile beraber en tecrübeli olan biziz.

Özel maç da olsa kazanmak önemliydi. Kazanma duygusunu alışkanlık haline getirmek de önemli." açıklamasını yaptı.