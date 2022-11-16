Petrol
92.74
-1.19%
Euro
19.3389
0.35%
Dolar
18.6121
0.06%
Altın
1.061
-0.18%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
316.480
-1.14%
BTXN Coin
6.53
-9.30%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Deniz Türüç: Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici

    Süper Lig'de Başakşehir forması giyen milli oyuncu Deniz Türüç, 2-1 kazandığımız İskoçya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 16.11.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 22:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Türüç: Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici

    A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

    Deniz Türüç, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

    "Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici"

    Deniz Türüç yaptığı açıklamada, "Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici. İlk maçımız Diyarbakır'da, güzel taraftarlarımızla beraber çok güzel oldu. Golden sonra yedek oyuncular, ilk 11 beraber sevinmek güzeldi.

    Gurur vericiydi. Milli Takım'da herkes her zaman oynamak istiyor. Dorukhan Toköz kardeşim sakat olmasına rağmen kampa geldi, ziyaret etti. Çok güzeldi." dedi.

    Deniz Türüç: Milli Takım da oynamak her zaman gurur verici #1

    "Özel maç da olsa kazanmak önemliydi"

    Deniz son olarak, "Burası Milli Takım! Genç olmama rağmen Cenk Tosun ile beraber en tecrübeli olan biziz.

    Özel maç da olsa kazanmak önemliydi. Kazanma duygusunu alışkanlık haline getirmek de önemli." açıklamasını yaptı.

    Deniz Türüç: Milli Takım da oynamak her zaman gurur verici #2


    MasterChef Buffalo Wings tarifi! Buffalo Wings nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri
    Yaşam

    MasterChef Buffalo Wings tarifi! Buffalo Wings nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    vivo V25 5G Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Teknoloji

    vivo V25 5G Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Görüş Bildir