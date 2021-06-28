Di Natale: Hiçbir takım İtalya kadar inatçı değil

İtalya'nın efsane golcüsü Antonio Di Natale, Gök Mavililerin EURO 2020'deki şansını yorumladı.

İtalyan futbolunun efsane golcülerinden Antonio Di Natale, Gök Mavililerin EURO 2020'deki şansını değerlendirdi.

"HİÇBİRİ İTALYA KADAR İNATÇI DEĞİL"

Kariyerine 2016'da Udinese'de son veren Antonio Di Natale, "Ben EURO 2020'de her zaman İtalya'yı favori gördüm, hala da favori görüyorum. Roberto Mancini harika işler çıkardı Gençliğe çok önem veriyor. Pandemiden önce de İtalya'nın kazanabileceğini söylemiştim. Birçok takım var ama hiçbiri İtalya kadar inatçı değil." dedi.

İtalya Milli Takımı'nda 43 maça çıkan Di Natale, 11 kez ağları sarsmıştı.



