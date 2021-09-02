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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filenin Sultanları'yla buluştu

    Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda cuma günü Sırbistan ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, moral ziyaretinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 01:33
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 01:34
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filenin Sultanları'yla buluştu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda, Polonya'yı eleyerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Belgrad'da buluştu.

    Cuma günü Sırbistan maçı öncesi moral ziyaretinde bulunan Çavuşoğlu Filenin Sultanları ile yemekte bir araya gelerek, sohbet etti.

    "ARKANIZDA MİLYONLAR VAR"

    Çavuşoğlu, o anları Twitter hesabından, "Önünüzde kupalar, arkanızda milyonlar var! Belgrad’daki yarı final öncesi Filenin Sultanları’yla buluştuk. 84 milyonun yüreğindeki heyecanı kendilerine ilettik." notu düşerek paylaştı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filenin Sultanları yla buluştu #1

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filenin Sultanları yla buluştu #2

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filenin Sultanları yla buluştu #3

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filenin Sultanları yla buluştu #4

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