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Diyarbakır'da ilk Milli maç heyecanı
Hazırlık maçında Milli takımımız İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Diyarbakırlı futbolseverler tribünlerde ilk milli maçın coşkusunu yaşadı.
- 16.11.2022 - 20:35
- Güncelleme : 16.11.2022 - 20:51
Hazırlık maçında milli takımımızın konuğu İskoçya. Maç öncesinde satışa sunulan biletler dakikalar içerisinde tükenmişti.
Futbolseverlerin beklediği büyük maç geldi çattı. Diyarbakırlı taraftarlar maça adeta akın etti.
Taraftar maça akın etti
Maç öncesi taraftarlar, stadı neredeyse tamamen doldurdu. Maç başlamadan yerini alan taraftarlar tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.