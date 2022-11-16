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    Diyarbakır'da ilk Milli maç heyecanı

    Hazırlık maçında Milli takımımız İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Diyarbakırlı futbolseverler tribünlerde ilk milli maçın coşkusunu yaşadı.
    • 16.11.2022 - 20:35
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 20:51
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    Diyarbakır'da ilk Milli maç heyecanı

    Hazırlık maçında milli takımımızın konuğu İskoçya. Maç öncesinde satışa sunulan biletler dakikalar içerisinde tükenmişti.

    Futbolseverlerin beklediği büyük maç geldi çattı. Diyarbakırlı taraftarlar maça adeta akın etti.

    Taraftar maça akın etti

    Maç öncesi taraftarlar, stadı neredeyse tamamen doldurdu. Maç başlamadan yerini alan taraftarlar tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.

    Diyarbakır da ilk Milli maç heyecanı #1

    Diyarbakır da ilk Milli maç heyecanı #2

    Diyarbakır da ilk Milli maç heyecanı #3

    Diyarbakır da ilk Milli maç heyecanı #4

    Diyarbakır da ilk Milli maç heyecanı #5

    Diyarbakır da ilk Milli maç heyecanı #6

    Diyarbakır da ilk Milli maç heyecanı #7


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