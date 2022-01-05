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    Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı

    Trabzonspor forması giyen Djaniny Semedo'nun sakatlandığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 18:58
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    Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı

    Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Djaniny Semedo'nun sol adalesinden sakatlandığını açıkladı.

    Djaniny'in sol ayağından sakatlandığı, sakatlığının uzun süreceği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

    TEDAVİSİNİ KULÜP DOKTORU YAPACAK

    Yıldız golcü tedavisine Trabzonspor kulüp doktorlarıyla devam edecek.

    Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı #1


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