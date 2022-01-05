Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor forması giyen Djaniny Semedo'nun sakatlandığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Djaniny Semedo'nun sol adalesinden sakatlandığını açıkladı.

Djaniny'in sol ayağından sakatlandığı, sakatlığının uzun süreceği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

TEDAVİSİNİ KULÜP DOKTORU YAPACAK

Yıldız golcü tedavisine Trabzonspor kulüp doktorlarıyla devam edecek.